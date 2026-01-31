(16) 99963-6036
Carreta fica em "L" após colisão na Washington Luís

31 Jan 2026 - 06h37Por Da redação
Carreta fica em "L" após colisão na Washington Luís - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Uma carreta se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (30), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí (SP). A ocorrência foi registrada por volta das 17h no sentido capital, e provocou a interdição total da pista por mais de 30 minutos.

De acordo com informações, o motorista da carreta Ford Cargo relatou que o veículo trafegava pela faixa da direita quando, devido à pista molhada, a carreta patinou e o condutor perdeu o controle da direção. Na sequência, o veículo colidiu contra a defesa metálica do canteiro lateral e, posteriormente, contra a barreira de concreto, ficando atravessado sobre as faixas de rolamento em posição de “L”.O motorista saiu ileso.

