Carreta de Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de 18 de fevereiro

A Carreta de Mamografia, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), estará em Ibaté entre os dias 18 e 28 de fevereiro, oferecendo exames gratuitos para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

O atendimento faz parte do programa Mulheres de Peito, que segue as novas normas de rastreamento. Mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar o exame mediante a apresentação apenas do RG e do cartão SUS. Já pacientes com 35 a 49 anos ou acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico.

O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com até 25 senhas, exceto feriados. No dia 18 de fevereiro, primeiro dia de atendimento, os exames terão início a partir das 13h. As senhas são entregues por ordem de chegada.

Em caso de alteração no resultado da mamografia, as pacientes serão encaminhadas para um serviço de referência do SUS para exames complementares ou tratamento, quando necessário.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as Carretas de Mamografia registraram um aumento de 76% no número de exames realizados em 2025, totalizando 60.831 mamografias, frente a 34.605 em 2024.

Além do atendimento itinerante, mulheres paulistas de 50 a 74 anos também podem agendar gratuitamente a mamografia pelo SUS, sem necessidade de pedido médico, por meio do telefone 0800 779 0000, pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carreta da Mamografia em Ibaté

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h

Sábados: das 8h às 12h

No dia 18/02, atendimento a partir das 13h

Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 801 – Centro de Referência em Saúde da Mulher – Centro – CEP 14815-000 – Ibaté (SP)

