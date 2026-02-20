(16) 99963-6036
Câmera instalada em caminhão registra acidente com vítima fatal; veja o vídeo

20 Fev 2026 - 06h39Por Da redação
Câmera instalada em caminhão registra acidente com vítima fatal; veja o vídeo - Crédito: Fala Matão Crédito: Fala Matão

Jaldemo Tenório Teixeir, de 48 anos, morreu em um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (19), na rodovia Savero Favaro, entre os municípios de Santa Ernestina e Dobrada, região de Matão.

De acordo com as informações apuradas, a colisão ocorreu por volta das 15h30. Jaldemo, conhecido pelo apelido “Terra”, conduzia um veículo Chevrolet Prisma, que ficou completamente destruído após bater contra um caminhão da empresa O.K.S Engenharia.

Uma câmera de monitoramento instalada no caminhão registrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o carro perdendo o controle da direção ao fazer uma curva na rodovia e, em seguida, colidindo violentamente contra o veículo de carga.

A vítima foi socorrida por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Taquaritinga. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado no início da noite.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes, que irão apurar as causas e eventuais responsabilidades.

