Cães são mortos a tiros em clube e crime revolta moradores na região

Crédito: Foto: Reprodução

Uma denúncia grave e revoltante mobilizou moradores de Boa Esperança do Sul, após a confirmação de que cães comunitários estariam sendo mortos a tiros nas dependências do Clube das Piscinas. O caso veio à tona após um servidor público que trabalha no local registrar imagens de um dos animais feridos, com claros sinais de perfuração por disparo de arma de fogo.

No vídeo, que circulou rapidamente pelas redes sociais, o servidor relata, visivelmente indignado, que o tiro atravessou o pescoço do animal. As imagens mostram o cachorro ainda com vida, lutando para sobreviver, o que causou comoção e revolta na população.

Segundo o servidor, os cães que vivem no clube são animais comunitários, cuidados por funcionários e moradores da região. Ele afirma que situações como essa, não podem ser toleradas e alerta para a gravidade da violência praticada contra animais indefesos.

A denúncia indica ainda que este não seria um caso isolado e de acordo com o relato, pelo menos dois cães já teriam sido encontrados mortos em circunstâncias semelhantes, o que levanta a suspeita de uma ação criminosa recorrente e direcionada aos animais que vivem ali. Além da violência contra os cães, o Clube das Piscinas também tem sido alvo de invasões e atos de vandalismo.

Portas já foram destruídas e vidraças quebradas, fatos que podem ter ligação com os mesmos autores. Atualmente, outros três cães permanecem no clube, o que aumenta a preocupação de funcionários e moradores com a possibilidade de novos ataques. A morte de um dos animais, conhecido como Scooby, gerou forte repercussão na cidade e levou a Prefeitura e a Polícia Militar a anunciarem ações conjuntas para identificar os responsáveis.

O caso está sendo tratado como crime de maus-tratos contra animal e em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (30), o prefeito Manoel do Vitorinho (MDB) manifestou repúdio ao ocorrido e classificou o crime como cruel e inadmissível. Segundo ele, Scooby era um animal indefeso, cuidado por servidores públicos, e sua morte chocou toda a comunidade.

O prefeito afirmou que não irá se omitir diante da gravidade do caso e determinou que todas as medidas legais sejam adotadas para a apuração dos fatos. Em declaração pública, reforçou que a Prefeitura atuará em conjunto com a PM até que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

A suspeita inicial é de que o animal tenha sido morto a tiros, informação que ainda será confirmada oficialmente pela perícia técnica. A Polícia Militar informou que foi acionada pela própria Prefeitura, esteve no local, solicitou a perícia e registrou boletim de ocorrência por maus-tratos a animal.

O caso segue sob investigação e reacende o debate sobre a violência contra animais, crime previsto em lei, além de mobilizar a população de Boa Esperança do Sul em busca de justiça para Scooby e proteção aos demais cães comunitários da cidade.

Leia Também