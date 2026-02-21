(16) 99963-6036
Bebê de 11 meses morre após árvore atingir casa

21 Fev 2026 - 19h36Por Da redação
Uma tragédia marcou a tarde de quarta-feira (18) em Pirassununga. Um bebê de 11 meses morreu após ser atingido pela queda de uma árvore sobre a residência da família, na Vila dos Sargentos. O acidente aconteceu por volta das 13h30.

De acordo com relatos de moradores, a árvore, de grande porte, caiu durante condições climáticas adversas e atingiu diretamente o imóvel, provocando danos significativos à estrutura da casa. No momento do impacto, a criança estava no local acompanhada de familiares.

Outros ocupantes da residência sofreram escoriações leves, foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. O bebê, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Moradores da região afirmam que a árvore já apresentava sinais aparentes de deterioração e que a situação teria sido comunicada anteriormente às autoridades competentes. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas.

O sepultamento da criança foi realizado em Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo.

Fonte: Portal Pirassununguense

