Bebê de 1 mês morre por suspeita de sufocamento

Um bebê de apenas 1 mês e 25 dias morreu na tarde desta terça-feira (17), no bairro Valle Verde, em Araraquara. O caso mobilizou equipes de saúde e a Polícia Civil.

De acordo com as primeiras informações, a mãe dormia com a criança na cama quando foi acordada pelo marido. Ao olhar para o filho, ela percebeu que o bebê estava com o nariz sangrando. Desesperados, os pais levaram o menino até a UPA do bairro.

Ainda segundo relatos, a mulher informou à equipe médica que teria rolado sobre o bebê enquanto dormia.

Conforme a avaliação inicial realizada na unidade de saúde, não foram identificados sinais aparentes de maus-tratos ou violência. A equipe médica constatou, preliminarmente, morte por sufocamento.

Diante da situação, a Polícia Civil foi acionada e o caso registrado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara para exames que devem confirmar a causa da morte.

