(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Araraquara

Bebê de 1 mês morre por suspeita de sufocamento

18 Fev 2026 - 07h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UPA Valle Verde - Crédito: divulgaçãoUPA Valle Verde - Crédito: divulgação

Um bebê de apenas 1 mês e 25 dias morreu na tarde desta terça-feira (17), no bairro Valle Verde, em Araraquara. O caso mobilizou equipes de saúde e a Polícia Civil.

De acordo com as primeiras informações, a mãe dormia com a criança na cama quando foi acordada pelo marido. Ao olhar para o filho, ela percebeu que o bebê estava com o nariz sangrando. Desesperados, os pais levaram o menino até a UPA do bairro.

Ainda segundo relatos, a mulher informou à equipe médica que teria rolado sobre o bebê enquanto dormia.

Conforme a avaliação inicial realizada na unidade de saúde, não foram identificados sinais aparentes de maus-tratos ou violência. A equipe médica constatou, preliminarmente, morte por sufocamento.

Diante da situação, a Polícia Civil foi acionada e o caso registrado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara para exames que devem confirmar a causa da morte.

Leia Também

Mulher morre após acidente na SP-330
Santa Rita do Passa Quatro08h01 - 18 Fev 2026

Mulher morre após acidente na SP-330

Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro
Tristeza 07h12 - 18 Fev 2026

Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro

Mogi Guaçu cheio possibilita que hidrelétrica opere com 100% da capacidade
Pirassununga 16h09 - 16 Fev 2026

Mogi Guaçu cheio possibilita que hidrelétrica opere com 100% da capacidade

Carreta da Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de quarta-feira (18)
Mulheres de peito 10h50 - 16 Fev 2026

Carreta da Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de quarta-feira (18)

Carnaval em Ibaté: confira como ficam os serviços públicos
Região12h04 - 14 Fev 2026

Carnaval em Ibaté: confira como ficam os serviços públicos

Últimas Notícias