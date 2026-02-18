Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro

Veículo envolvido no acidente - Crédito: reprodução EPTV

Uma tragédia foi registrada na tarde desta terça-feira (17) na rodovia MG-444, em Capetinga, no Sul de Minas Gerais. Um carro foi atingido por um eucalipto que caiu sobre a pista, resultando na morte de uma bebê de apenas 1 ano de idade.

A família retornava de um rancho em Delfinópolis com destino a Ribeirão Preto, onde a família residia, após o feriado de Carnaval, quando o acidente ocorreu no km 19 da rodovia. De acordo com o motorista, de 40 anos, a queda da árvore aconteceu de forma repentina, não havendo tempo para evitar a colisão.

No veículo também estavam a mãe da criança, de 36 anos, e a irmã mais velha, de 8 anos, que não sofreram ferimentos.

A bebê foi socorrida e encaminhada com vida ao Hospital de Itirapuã, mas, apesar dos esforços da equipe médica, o óbito foi confirmado pouco depois da chegada.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, que irá apurar as circunstâncias do acidente.

Leia Também