Araraquara declara emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de dengue

A Prefeitura de Araraquara decretou, nesta quarta-feira (19), situação de emergência em saúde pública devido ao avanço preocupante dos casos de dengue na cidade. O Decreto nº 13.816, assinado pelo prefeito Dr. Lapena, visa fortalecer as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e mobilizar recursos para enfrentar a crise sanitária.

A decisão foi tomada diante do aumento expressivo de casos e da alta taxa de proliferação do mosquito transmissor. Cidades vizinhas, como Matão, também decretaram estado de emergência recentemente devido à epidemia de dengue.

Medidas emergenciais para conter a dengue

Com a declaração de emergência, a Prefeitura está implementando medidas urgentes para conter a propagação da doença, incluindo:

Expansão do atendimento médico nas unidades de saúde;

Reforço das campanhas de conscientização sobre a eliminação de criadouros do mosquito;

Intensificação das ações de nebulização nos bairros com maior incidência de casos;

Realização de mutirões de limpeza para eliminar recipientes que possam acumular água parada;

Fiscalização rigorosa de imóveis para prevenir focos do Aedes aegypti.

Implantação do dengário

Nesta semana, a Secretaria de Saúde confirmou a instalação do dengário no prédio da Vigilância Sanitária, localizado no Centro de Eventos de Araraquara e Região (CEAR). A unidade especializada entrará em funcionamento nos próximos dias para concentrar o atendimento a pacientes com sintomas da doença, aliviando a pressão sobre as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito Dr. Lapena explicou que a iniciativa tem o objetivo de oferecer atendimento específico aos pacientes e evitar a sobrecarga das UPAs. "Estamos determinados a abrir um dengário para atender exclusivamente os casos suspeitos de dengue", afirmou.

O prefeito também ressaltou que a instalação do dengário já estava nos planos da administração municipal. "Estamos em constante articulação com a Secretaria de Saúde e a FUNGOTA para viabilizar a estrutura o mais rápido possível", disse.

Até o momento, Araraquara registra 748 casos confirmados de dengue. Além do dengário, a Prefeitura anunciou que reforçará a hidratação intravenosa em três unidades de saúde, com detalhes a serem divulgados após reunião do gabinete de crise.

