Após polêmicas, show de Mc Pipokinha é cancelado em cidade da região

Mc Pipokinha - Crédito: reprodução/Facebook

O show de Mc Pipokinha que aconteceria em Araraquara, durante o Integra Inter, foi cancelado após polêmicas envolvendo a funkeira. O comunicado foi feito na noite desta terça-feira (14) pela organização do evento.

Conhecida por hits e danças sensuais, Mc Pipokinha é uma das artistas mais estouradas do momento no mundo do funk. Porém, ela se envolveu em polêmicas nas últimas semanas, principalmente quando fez um vídeo falando sobre o salário dos professores.

"Nosso evento tem como objetivo ser um espaço plural e diverso, oriundo de uma instituição que representa a universidade pública e sua necessidade de valorização junto à educação no Brasil. Por isso, não compactuamos com tais ações e decidimos não seguir com ela em nossa line-up", destacou a comissão organizadora do Integra Inter durante comunicado nas redes sociais.

Segundo o Integra Inter, outra atração será divulgada em breve para o lugar da funkeira.

Por Araraquara Agora

