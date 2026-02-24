Animais soltos preocupam motoristas na estrada do Broa

Boi solto na estrada do Broa - Crédito: SCA

Motoristas que trafegam pela Estrada Domingos Innocentini, conhecida como Estrada do Broa, que liga São Carlos ao Balneário Santo Antônio e ao município de Itirapina, estão preocupados com a presença de animais soltos na pista.

Na noite de ontem, um leitor flagrou um boi de grande porte caminhando pela rodovia, situação que representa risco iminente de acidente, principalmente no período noturno, quando a visibilidade é reduzida. Em mensagem enviada ao SCA, ele alertou sobre o perigo e pediu providências antes que algo mais grave aconteça.

A via é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Motoristas solicitam fiscalização mais rigorosa e ações para evitar que animais tenham acesso à pista.

