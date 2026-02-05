Agricultor fica gravemente ferido após acidente com trator

Um agricultor de 27 anos, morador de Boa Esperança do Sul, ficou gravemente ferido na manhã da última terça-feira (3) após sofrer um grave acidente de trabalho em uma propriedade rural localizada no distrito do Taquaral, em Rincão.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima trabalhava na fazenda quando acabou ficando presa a um trator que operava no local. Uma tratorista que também estava na propriedade relatou aos policiais que, em determinado momento, deixou o maquinário para ir ao banheiro. Ao retornar, foi alertada por outros funcionários para desligar a tomada de força do trator, pois o trabalhador estaria preso ao equipamento.

Após o desligamento, o agricultor foi arremessado do maquinário, sofrendo ferimentos gravíssimos, incluindo a amputação de uma das pernas. Ele foi socorrido e encaminhado inicialmente ao Pronto-Socorro da cidade, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Araraquara. O estado de saúde é considerado grave.

Ainda segundo a PM, o local do acidente não foi preservado. O trator e partes do equipamento já haviam sido removidos quando a equipe policial chegou, já que o acionamento ocorreu horas após o ocorrido. Um funcionário da fazenda ficou responsável pela preservação posterior da área até a chegada da perícia.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O caso reacende o debate sobre a segurança no uso de máquinas agrícolas e a importância do cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança para evitar tragédias no campo.

