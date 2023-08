Acusado de tráfico de drogas é preso durante ação conjunta entre GM e Polícia Civil em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Uma operação conjunta entre Guarda Municipal e Polícia Civil detiveram por volta das 7h desta terça-feira, 8, um homem no Jardim Cruzado, em Ibaté. O flagrante aconteceu nas proximidades do Centro Cultural do bairro.

A ação policial foi com o intuito de prevenção ao tráfico de entorpecentes e após abordagem e revista, foi localizado em uma sacola que estava em seu poder, 52 pinos com cocaína, 12 porções de maconha, 30 pacotinhos com crack e mais 12 pedras da mesma drogas, além de R$ 556,55.

Em pesquisa, foi constatado ainda que o suspeito é um velho conhecido dos meios policiais, com passagens por roubo, em São Paulo, e tráfico. Após ser encaminhado à delegacia de Ibaté e as formalidades de praxe, foi recolhido ao centro de triagem de São Carlos.

