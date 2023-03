Minha Casa Minha Vida retorna com mudanças significativas

Empreendimentos da ADN Construtora no Minha Casa Minha Casa contam com diferenciais de alto padrão. (Imagem: perspectiva do empreendimento Valência Residence). -

O Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi criado em 2009 pelo Governo Federal com o objetivo de melhorar o acesso à moradia para famílias de baixa renda. Em 2019, o programa de habitação foi substituído pelo Casa Verde e Amarela e, agora em 2023, retorna com o nome original e traz algumas novidades como por exemplo, o título das propriedades deve ser prioritariamente entregue a mulheres.

Uma das principais mudanças é o retorno da Faixa 1, que permite atender famílias com renda bruta de até R$ 2.640. Anteriormente, a renda exigida era de R$ 1.800. O valor das faixas de renda não leva em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como o auxílio-doença, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família. Outra novidade é que o programa beneficiará famílias em situação de rua.

Dentre os benefícios do Minha Casa Minha Vida está o financiamento de imóveis com juros subsidiados, subsídios para aquisição de imóveis, isenção de taxas de registro entre outras facilidades.

Orientação de especialistas

Especialistas no setor imobiliário orientam as famílias interessadas a buscarem informações com profissionais capacitados. “É muito importante buscar ajuda de profissionais qualificados no assunto, como corretores imobiliários que estão habilitados a orientar sobre o programa. Por exemplo, nosso time de vendas é treinado para conduzir os clientes que desejam adquirir um imóvel por meio do Minha Casa Minha Vida, eles tiram todas as dúvidas sobre as faixas de renda, os documentos necessários, explicam sobre as regras do programa e os critérios para obter o benefício”, destaca Caio Maroni, diretor comercial da ADN Construtora.

O Aspen Residence e Flor de Liz Residence da ADN Construtora se enquadram no Minha Casa Minha Vida. (Imagem: perspectiva do empreendimento Flor de Liz Residence)



Imóveis que se enquadram no Minha Casa Minha Vida

O programa estabelece algumas regras que são gerais, válidas em todo o Brasil, enquanto outras variam de acordo com o município. Dentro das características gerais, o imóvel precisa ser novo e pode também ser adquiri-lo ainda na planta. O imóvel deverá ser utilizado para moradia, sendo obrigatório estar localizado no município que o beneficiário já reside ou trabalha. O beneficiário também não pode possuir outro imóvel em seu nome.

Em relação à qualidade e diferenciais do imóvel, o diretor comercial da ADN Construtora, Caio Maroni explica que apesar do imóvel estar contemplado em um programa habitacional do Governo, não significa que ele deve ser de baixa qualidade. “Seguimos a premissa básica de que moradia deve ser segura e de qualidade. Inclusive, a maioria dos nossos empreendimentos que se enquadram no Minha Casa Minha Casa contam com diferenciais de alto padrão como elevadores em cada torre, área de lazer com piscina e churrasqueira, espaço pet, mercado autônomo, espaço gourmet, portaria 24 horas, espaço fitness, bicicletário, localização privilegiada entre outros atributos”, comenta o especialista imobiliário.





Para a ADN Construtora, imóveis do Minha Casa Minha Vida não devem ser de baixa qualidade. (Imagem: perspectiva do empreendimento Aspen Residence).

Faixas de financiamento

As diferentes faixas de financiamento possibilitam que as famílias escolham a que melhor atende suas necessidades e condições financeiras. Confira as novas Faixas de Renda do Minha Casa Minha Vida:

Faixa Urbano 1 - renda bruta familiar mensal até R$ 2.640

Faixa Urbano 2 - renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400 e

Faixa Urbano 3 - renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000

No caso das famílias residentes em áreas rurais:

Faixa Rural 1 - renda bruta familiar anual até R$ 31.680

Faixa Rural 2 - renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800 e

Faixa Rural 3 - renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000

O programa Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade para impulsionar a economia do país, gerando empregos e investimentos no setor da construção civil. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o programa deverá gerar milhões de novas habitações nos próximos quatro anos. “Com a retomada do programa, vamos gerar um milhão de novos empregos diretos e indiretos, e prevemos dois milhões de novas habitações em todo o Brasil até 2026. O Minha Casa, Minha Vida tem esse efeito, de movimentar a economia e gerar oportunidades”, disse.

Na cidade de São Carlos, dois empreendimentos da ADN Construtora, Aspen Residence e Flor de Liz Residence se enquadram no Minha Casa Minha Vida, trazendo mais facilidade e maior acesso a moradia de qualidade com preços diferenciados. Para saber mais sobre essas oportunidades, os interessados podem visitar o plantão de vendas na Av. São Carlos, 1885, Centro, em São Carlos/SP.

