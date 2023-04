Farmácia Rosário passa a permitir clientes optarem pelo Cupom Fiscal Impresso ou receber por e-mail na hora das suas compras

A emissão de cupom fiscal por email é uma prática cada vez mais comum. A tecnologia está em constante evolução e a facilidade de se comunicar e fazer negócios pela internet tem aumentado a procura por esta opção.

“Notamos que a procura pelo cupom fiscal por e-mail pelos nossos clientes se apoiam em: Contribuir para o meio ambiente, pois diminui a circulação de papel, e à medida que as outras empresas vão adotando este modelo vamos evoluindo enquanto sociedade; São convenientes e práticos, por serem acessados através de celulares ou computadores, e Dispensam necessidade guardar papel na carteira ou até mesmo perder tempo para procurá-los”, explica Cinira Ambrosio Gerente de Marketing da Rede.

A Gerente da Rede explica que todas as lojas passaram ter esta opção no início deste mês de Abril, e para aqueles clientes que ainda preferem o Cupom Fiscal impresso nada muda, “Nossos caixas foram treinados para perguntar ao cliente qual opção ele prefere Impresso ou por e-mail buscando atender e respeitar as preferências individuais de cada um”, complementa a gestora.

O Gerente de tecnologia da Rede Alexandre Guimarães, explica que a solução foi construída em parceria com a empresa PROCFIT (atual fornecedora de tecnologia da Farmácia), e está sustentada por infraestrutura tecnológica adequada, tendo capacidade de gerenciar e armazenar grandes volumes de dados.

Sobre a Farmácia Rosário