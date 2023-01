Bruxismo: saiba o que é e o que fazer

Bruxismo provoca dores de cabeça e nos músculos do rosto, além de desgaste dos dentes (Crédito: Banco de Imagem/Freepi -

Já acordou com dor na articulação temporomandibular (ATM) ou com a sensação de que está com a boca muito pesada? De acordo com o dentista do Hapvida Interodonto, Matheus Sebe, este problema que afeta diversas pessoas é conhecido como bruxismo.

“O bruxismo é uma disfunção muscular, que afeta os pacientes principalmente nos músculos da mastigação e das estruturas anatômicas próximas, como a ATM”, explica.

Assim, a pessoa aperta, desliza ou bate os dentes, principalmente durante o sono. E, segundo Sebe, acontece de modo involuntário, ou seja, sem que a pessoa queira. “O bruxismo acomete áreas que não conseguimos controlar nas nossas musculares, principalmente durante a noite, quando a musculatura involuntária fica mais ativa e não há controle sobre ela”, reforça.

Este distúrbio, além de dores de cabeça e nos músculos do rosto, pode provocar também desgaste dos dentes e, em casos mais graves, distúrbios na articulação de ossos da face, como maxilar, mandíbula e têmporas.

Mas, como ainda não há cura para o bruxismo, mas sim o seu controle, o ideal é que o paciente passe por uma avaliação de um dentista, que realizará o diagnóstico e indicará a melhor terapia para cada caso.

