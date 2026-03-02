(16) 99963-6036
Novidade

Ambiental Podas & Manejos amplia atuação e passa a oferecer serviços de jardinagem e paisagismo

02 Mar 2026 - 08h27Por Jessica CR
A empresa Ambiental Podas & Manejos anunciou a ampliação de seus serviços e agora passa a contar com equipe especializada em jardinagem e paisagismo. Conhecida pelo trabalho com podas e manejo de árvores, a empresa amplia sua atuação para oferecer soluções completas na manutenção e revitalização de áreas verdes.

Além das podas técnicas, o novo serviço inclui implantação e manutenção de jardins, organização de canteiros, cuidados com gramados, projetos paisagísticos e manutenção preventiva de áreas externas residenciais, comerciais e rurais. A proposta é atender clientes que buscam não apenas a segurança na poda de árvores, mas também estética e funcionalidade para seus espaços verdes.

A equipe é treinada e preparada para executar serviços com segurança, organização e respeito ao meio ambiente, priorizando técnicas adequadas para cada tipo de planta e ambiente.

Os interessados podem solicitar orçamento ou mais informações pelos telefones (16) 99789-9106 e (16) 98845-0845.

 

