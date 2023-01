Vereador Bruno Zancheta acompanha obras na região do Cristo

O vereador Bruno Zancheta esteve na tarde desta quinta-feira (19), acompanhando a execução das obras que estão sendo realizadas pela Rumo Logística na região da rotatória do Cristo. Ele foi recebido pelo gerente de Relações Governamentais, Rodrigo Verardino de Stéfani.

O parlamentar afirmou que fez questão de comparecer ao canteiro de obras para acompanhar tudo o que está sendo feito pela concessionária, tendo em vista sua preocupação com os problemas causados pelas recorrentes chuvas que afetaram nosso município: “A empresa Rumo está trabalhando em três turnos e toda a obra, que é muito complexa, foi dividida em etapas e previsão de entrega desta próxima etapa é neste final de semana”.

Bruno agradeceu ao gerente de relações governamentais da empresa, que detalhou os serviços que serão realizados. “Fiquei entusiasmado com tudo que vi. Nossa cidade precisa de medidas efetivas”, disse.

O parlamentar protocolou recentemente no Legislativo um pacote de propostas de medidas para prevenir os danos causados pelas chuvas, entre as quais um plano de ação do município para o combate das enchentes, um estudo das reais condições das pontes e pontilhões do município e a criação de um “Fundo Municipal de Combate a Enchentes”.

