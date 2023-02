Secretários municipais se reúnem com diretor regional de desenvolvimento econômico

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Emprego e Renda, esteve representada em uma reunião com o Diretor Regional de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Ricardo Valentin, na última semana, alinhando questões e parcerias a serem desenvolvidas entre o município e o Governo do Estado.

Entre os assuntos debatidos, ficou determinada a criação, pelo município, de uma agenda conjunta ao Governo do Estado para a execução de projetos e programas, abrangendo segmentos como a geração de emprego e renda por meio da atração de investimentos e desenvolvimento tecnológico em São Carlos e a formulação de projetos entre as três secretarias municipais juntos às agências de desenvolvimento do Estado – InvestSP, DesenvolveSP e Banco do Povo.

Na visão do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luís Antônio Panone, a reunião foi proveitosa tanto para a discussão de pautas entre as pastas municipais quanto para o aprimoramento da interlocução com o órgão estadual. “Esse encontro aconteceu na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação para fazermos um alinhamento do trabalho entre estas secretarias municipais, já que, em tese, haveria uma superposição de atribuições e responsabilidade entre as pastas. Fizemos esse alinhamento e tivemos conosco a presença do Ricardo Valentin, Diretor Regional de Desenvolvimento Econômico. Agora, estamos construindo uma agenda para, brevemente, podermos estar em contato com o Jorge Lima, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a fim de apresentar estes projetos”, salienta Panone.

Além de Panone e de Valentin, estiveram presentes o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, e a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti.

