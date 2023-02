Secretários municipais recebem capacitação para assumir a ordenação de despesas das suas pastas

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Governo, promoveu na terça-feira, 31, uma palestra de orientação aos secretários municipais, adjuntos, procuradores, diretores de autarquias e chefes de gabinete sobre ordenação das despesas públicas.

A partir desta quarta-feira, 1, conforme determinado pelo Decreto nº 42 de 27 de janeiro de 2023, o prefeito Airton Garcia delegou a competência de ordenador de despesas no âmbito do poder público municipal aos secretários municipais e ao Procurador Geral do Município.

A palestra foi ministrada por Antônio Moreno, diretor da Gepam (Gestão Pública Auditoria Contábil Assessoria e Consultoria) e os servidores puderam conhecer as atribuições do ordenador de despesas, planejamento (PPA, LDO e LOA), programação financeira de desembolso, impacto financeiro e orçamentário, licitação, etapas de despesas, termos de ajustes de contas, ordem cronológica dos pagamentos e responsabilidades, entre outras atribuições orçamentárias.

Antônio Moreno explicou que a figura do ordenador de despesas é para cidades de médio e grande porte e São Carlos está entrando neste nível onde o prefeito está descentralizando para os secretários municipais, a autonomia de autorização da realização de despesas, fiscalizações de contratos, abertura de licitações, isso vai agilizar os processos de contratações e execução das ações com autonomia orçamentaria de cada secretaria porque os recursos financeiros ainda ficam centralizados na Secretaria de Fazenda”, explicou o consultor.

O secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes, destacou que com a alteração prevista na Lei e no Decreto, a partir de agora os secretários serão os ordenadores de despesas da sua secretaria, onde passam a assinar as notas de empenho e ordens de pagamento, mas ressalta que as ordens de pagamento continuarão sendo pagas pelo financeiro da tesouraria da Secretaria de Fazenda.

“A parte financeira continua com a Secretaria Municipal de Fazenda que vai fazer a contabilização dos recursos recebidos e uma projeção para que os secretários possam executar o seu orçamento vigente de 2023. Se houver a necessidade de algum contingenciamento será feito pela Secretaria Municipal de Fazenda conversando com todos os secretários”, disse o secretário.

“Essa é mais uma etapa requisitada pelo prefeito Airton Garcia para criarmos mais agilidade na Administração Pública e estarmos cada vez mais alinhados nas boas práticas orçamentárias, com responsabilidade e transparência”, ressaltou o secretário municipal de Governo, Netto Donato.

