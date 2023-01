Secretários e vereadores reforçam necessidade de união

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de ampliar o diálogo, promovendo maior harmonia entre os poderes e novas metodologias de trabalho, a Prefeitura de São Carlos realizou a primeira reunião de secretariado com a presença dos vereadores. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 30, no auditório do Paço Municipal.

As ações, programas e políticas públicas que vem sendo desenvolvidas pela Prefeitura foram apresentadas pelo secretário de Governo, Netto Nonato, entre elas a busca de recursos e parcerias com os governos Estadual e Federal, ações de recuperação da cidade causados pelos estragos das enchentes, Reforma Administrativa, regularizações de pagamentos, pagamento de adicional de risco a Guarda Municipal, controle e fiscalização das atividade de poluição sonora, instituição do Plano de Carreira e remuneração dos servidores da Educação e instituição do Código de Proteção animal.

“O nosso objetivo é prestar contas, respeitar e construir harmonia com os vereadores, legítimos representantes das demandas da população”, disse o secretário Netto Donatto.

Netto ressaltou a felicidade de participar da reunião conjunta dos gestores públicos com os vereadores ao afirmar que é resultado de um longo processo de diálogo, troca de experiências e elevado espírito público com união de todas as forças da cidade interessadas em construir uma São Carlos cada vez melhor.

O secretário de Governo explicou que há 5 meses foi convocado pelo prefeito Ayrton para iniciar os estudos e o planejamento de uma reforma que colocasse a Administração Municipal mais conectada com as necessidades da população, que atendesse mais rápida e eficazmente suas demandas, que fosse mais moderna e capaz de encontrar soluções inovadoras para os problemas atuais. “Tenho me dedicado de corpo e alma a missão de unir todos da cidade, superar a crise e poder implementar uma reforma modernizante. Sempre com base no diálogo franco, na tolerância, e procurando absorver as diferentes experiências de todos os agentes políticos dispostos a construir esse projeto, com o apoio e a extraordinária experiência dos nossos servidores de carreira”, garantiu Donato.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, classificou a reunião como um avanço pela pacificação da política da cidade que resultará em obras, melhorias e trará agilidade na administração pública municipal e resposta mais rápida a população.

“Queremos agradecer em nome de todos os vereadores a acolhida que tivemos no Paço Municipal, não me recordo nos últimos anos de ter participado em conjunto com todos os vereadores de uma reunião com todos os secretários da Prefeitura. A Câmara Municipal é um poder harmônico, mas totalmente independente. Nós não somos extensão ou quintal da Prefeitura, mas tudo aquilo que a Câmara Municipal estiver focada para ajudar e colaborar nós estaremos a disposição para juntos construirmos uma São Carlos de 2030, não de 2023 ou 2024, porque precisamos avançar, o que significa união política, responsabilidade e luta de cada um de nós para fazermos de São Carlos uma cidade cada vez mais pujante”, frisou Marquinho Amaral.

“Agradeço muito aos nossos nobres vereadores pela abertura ao diálogo, pela parceria na busca de soluções e pela superação de divergências pela necessária união em defesa de uma São Carlos cada vez mais forte”, finalizou Netto Donato, secretário de Governo.

Participaram da reunião o vice-prefeito Edson Ferraz, 17 vereadores, todos os secretários municipais, além de presidentes de fundações e autarquias.

