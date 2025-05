Secretário de Saúde participa de audiência pública na Câmara Municipal

Crédito: Divulgação

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, participou quinta-feira, 29, na Câmara Municipal, de uma audiência pública para apresentação dos trabalhos desenvolvidos no 1º quadrimestre de 2025 pela pasta, conforme determina a Lei Municipal 12.721. A audiência foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes com a participação também dos vereadores Bruno Zancheta, Larissa Camargo e Lineu Navarro.

O secretário Leandro Pilha, acompanhado do secretário adjunto, Wander Bonelli; do diretor de Atenção Especializada, Thiago Luiz Campione Barboza; das diretoras Denise Martins, de Vigilância em Saúde, Viviane Cavalcanti, de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Izaulina Jacomazi, do Departamento de Gestão Orçamentária; Daniele Robles Antoneli, do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar; Liz Cadamuro, do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação; de Adriana de Arruda Camargo, do Departamento de Manutenção e Transporte e de José Vitor dos Santos Bassetto, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, durante a audiência, aberta à população, expôs balancetes de despesas e mostrou os números de procedimentos médicos como consultas nas unidades básicas e de saúde da família, atendimento de urgência e emergência, além dos recursos recebidos pela pasta contendo a fonte dos recursos aplicados no período e a produção de serviços públicos na rede de saúde do município, na conveniada e contratada.

No primeiro quadrimestre foram realizadas na atenção básica 195.760 consultas, sendo 116.264 consultas médicas, 29.308 consultas odontológicos, realizadas 38.183 visitas domiciliares e 297.794 procedimentos de enfermagem como vacinação, curativos, coletas de exames, aferição de pressão arterial, glicemia, entre outros.

Já no Centro Municipal de Especialidades (Ceme) foram agendadas 21.411 consultas médicas, dessas 16.683 foram realizadas (77,9%), 4.728 pacientes faltaram sem avisar com antecedência (22,1%); foram agendados 4.453 exames, realizados 3.717 (88,5%), portanto 736 pacientes deixaram de comparecer no dia e horário marcado, o que representa 16,5%. No Ambulatório de Oncologia foram realizadas 2.783 consultas das 3.090 agendadas e no Centro de Especialidades Odontológicas das 3.150 consultas agendadas, 505 deixaram de ser realizadas por falta do paciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de janeiro a abril realizou 463 atendimentos por meio da USA (Unidade de Serviço Avançado/UTI), 645 atendimentos por motolância e 6.009 atendimentos de suporte básico de vida.

UPAS

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), em 4 meses, já realizaram 124.727 consultas, sendo 39.687 na UPA Santa Felícia, 41.643 na UPA do Aracy e 43.397 na UPA da Vila Prado. O número de atendimento por classificação de risco nas 3 unidades ficou em 79.557 (azul – não urgente), 30.119 (verde – pouco urgente), 8.454 (amarelo – urgente), 1.899 (laranja – muito urgente) e 273 (vermelho – emergência).

“Apresentamos com transparência e responsabilidade, o balanço das ações da Secretaria Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre de 2025, conforme determina a legislação vigente. É com grande respeito pelo trabalho de cada profissional da saúde e pelo direito da população à informação que compartilhamos os números e os resultados das ações da nossa rede. Todos esses resultados são fruto de um trabalho coletivo. Aproveito para agradecer aos diretores de departamento que me acompanham hoje e a toda equipe da saúde municipal, que segue firme no compromisso com a vida e o bem-estar da nossa população. Sabemos que os desafios são muitos. Mas temos avançado. Com planejamento, transparência e diálogo, seguimos fortalecendo o SUS em nossa cidade”, disse Leandro Pilha, secretário municipal de Saúde, agradecendo a confiança do prefeito Netto Donato.

Confira o relatório completo da Secretária Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2025 pelo link https://saocarlos.sp.gov.br/files/PrimeiroQuadrimestreSMS.pdf .

Leia Também