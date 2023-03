Secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento recebe representantes de São Carlos

Crédito: Divulgação

Os representantes de São Carlos também foram recebidos no fim da tarde da última terça-feira, 28, em Brasília, no Ministério do Planejamento e Orçamento.

Em virtude de viagem da titular da pasta, Ministra Simone Tebet, os secretários de São Carlos foram recebidos pelo secretário de Articulação Institucional do MPO, Totó Parente e pelo diretor de programas do Ministério, Luciano Severo.

O secretário de Governo, Netto Donato, apresentou a Totó Parente uma série de demandas relativas a obras contra enchentes. “Explicamos todas as ocorrências e os estragos causados pela chuva de 28 de dezembro de 2022 e o que foi possível fazer até o momento com recursos do município, mas também do que falta realizar para evitarmos alagamentos e enchentes nas áreas de risco”.

Donato também explicou ao secretário de Articulação Institucional do MPO que a Prefeitura, a pedido do prefeito Airton Garcia, está finalizando um processo licitatório para a contratação de uma empresa de engenharia para elaboração de estudos técnicos e quatro projetos executivos para solução de problemas de drenagem de águas pluviais na bacia do córrego do Gregório e do Simeão, intervenções necessárias para o combate às enchentes. “Assim que tivermos os valores necessários para fazer essas obras, vamos encaminhar os projetos ao Ministério. Para o prefeito Airton Garcia os projetos executivos são importantíssimos para podermos pleitear recursos maiores para obras que não temos como fazer com orçamento do município", finalizou o secretário de Governo.

Os quatro projetos executivos que serão propostos são referentes a construção de um piscinão ao lado do Fórum Cível, uma galeria nas ruas Major José Inácio ou Treze de Maio, para reduzir o volume de água que vem desde a Rua XV de Novembro e Avenida Dr. Carlos Botelho para região do Mercado Municipal, barramentos em séries dentro do Córrego Gregório da Escola Educativa até a Rua São Paulo e também a construção de uma nova galeria no Córrego do Simeão eliminando a galeria que hoje passa sob as lojas nas região central.

Totó Parente disse que o Ministério vai analisar os pedidos de São Carlos e analisar a viabilidade dos projetos que o município irá apresentar.

Leia Também