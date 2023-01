São Carlos solicita apoio ao novo secretário de Estado da Saúde

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou da posse do novo secretário de saúde do Governo do Estado, Eleuses Paiva, na última segunda-feira, 9. O evento aconteceu no Centro de Convenção Rebouças, em São Paulo, ocasião em que gestores são-carlenses aproveitaram para apresentar demandas do município.

Estiveram presentes a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, que representou o prefeito Airton Garcia na ocasião, e a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins. Além delas, juntou-se às são-carlenses a diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara), Sônia Souza Silva, em nome dos 24 municípios atendidos pelo órgão.

Em seu encontro com o novo secretário, Jôra parabenizou Eleuses pela nova função e solicitou apoio em algumas questões inerentes à saúde pública do município em que espera contar com a parceria do Governo do Estado para resolução.

“Ficamos esperançosos de que teremos auxílio em algumas questões, principalmente por conta da acolhida que ele nos deu e pelo fato de termos percebido que ele tem muito interesse em contribuir com a nossa cidade. Abordamos essa fase em que a cidade está vivendo com as chuvas e as unidades de saúde precisando de reformas e adequações, mas, sobretudo, reforçamos a importância de termos um AME cirúrgico em São Carlos, que é um sonho que gostaríamos muito de ver realizado. Diante disso, o secretário ficou de marcar uma reunião no intuito de conversar e tentar viabilizar esta demanda que aguardamos há tempos”, disse Jôra.

Leia Também