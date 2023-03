Roselei articula recursos para construção de escolas junto ao governo do Estado

Crédito: Divulgação

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, participou na quarta-feira, 29, de uma reunião na Secretaria Estadual de Educação com Cristiano Arins, assessor de Relações Institucionais da pasta, para buscar informações sobre as obras de ampliação e construção de escolas em São Carlos que haviam sido empenhadas pelo Governo do Estado de São Paulo.

“São obras que tinham convênio firmado e estavam empenhadas no governo Rodrigo Garcia, mas que por razões de ordem financeira tiveram os empenhos cancelados no final do mandato e o atual governo não conta com recursos no orçamento para garantir essas obras. Entretanto, nos informaram que isso está sendo trabalhado, sendo um compromisso do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Educação Renato Feder, viabilizar essas escolas para o município de São Carlos”, relatou Roselei.

“A escola estadual do Jardim Ipanema já foi licitada pela Prefeitura de São Carlos e as demais serão licitadas pelo Governo do Estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário Renato Feder decidiram que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) abrirá essas licitações”, revelou Roselei Françoso.

Além dessas escolas também foi tratado na reunião o processo de licitação da parte elétrica para receber a climatização e cobertura de quadra de 5 escolas de São Carlos. De acordo com o secretário Roselei, o Governo do Estado prometeu entregar a SME um relatório e sinalizar para quais escolas de fato o Governo do Estado irá disponibilizar recursos.

As obras cadastradas no Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo – PAINSP para parceria com os municípios prevê a reforma de escolas. Em São Carlos devem ser contemplados os CEMEI’s Bento Prado, Paulo Freire, Maria Consuelo Brandão Tolentino e Maria Luiza Perez. O pedido de construção de uma creche no distrito de santa Eudóxia ainda aguarda análise do governo paulista.

A SME informou que o CEMEI Maria Consuelo Brandão Tolentino já tem licitação para a reforma, mas também existe um projeto de ampliação.

“Nós tivemos essa reunião para tentar priorizar aquilo que será feito pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo Governo Federal, e pela Prefeitura. Nós temos um plano de 16 obras e estamos definindo a quem cabe providenciar os recursos de cada uma delas”, finalizou o secretário Roselei Françoso.

