Rodson Magno do Carmo é eleito presidente da Prohab

Rodson: “Nossa principal função vai ser ajudar a população a ter sua casa própria” - Crédito: Divulgação

O Conselho de Administração da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) se reuniu nesta quinta-feira, 19, para eleger a nova mesa diretora da entidade. Por aclamação, o presidente Rodson Magno do Carmo foi eleito para o próximo biênio, tendo ainda na mesa dirigente Claudia Pedrino Migliato (Diretora Administrativa), Giselle Silva Torquato Suehara (Diretora Financeira), Jéssica Seabra (Diretora de Projetos) e Gustavo Gomes Penetra (Diretor da Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Reciclagem – FAC/URE).

Além da presença de todo o Conselho de Administração, a assembleia, realizada no auditório do Paço Municipal, também trouxe ideias para diferentes áreas abrangidas pela Prohab, que serão analisadas e, possivelmente, executadas conforme o andamento dos trabalhos.

Logo após a eleição, o presidente Rodson ressaltou os projetos que pretende implantar de forma imediata em sua nova gestão tanto no plano habitacional como na questão dos resíduos sólidos.

“Nossa principal função vai ser ajudar a população a ter sua casa própria, mas também daremos atenção especial à FAC/URE, que é a usina de reciclagem da Prohab. Reativar esta usina é um pedido do prefeito Airton Garcia e faremos de tudo para que comece a funcionar o mais rápido possível e com 100% de capacidade para aproveitamento dos resíduos sólidos da nossa cidade. Teremos o local, a usina, e com ela vamos tirar muito lixo da rua e reaproveitar este material, sobretudo da construção civil, mas, para isso, a usina precisa estar funcionando o quanto antes”, disse Rodson.

O secretário de Governo, Netto Donato e a secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, também acompanharam a assembleia.

