Mariel Olmo participa de homenagem a Dimas Ramalho, do TCE-SP

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, participou da sessão solene da Câmara Municipal, nesta quinta-feira (30/03), no Hotel Nacional Inn, que entregou o título de Cidadão Honorário de São Carlos ao Conselheiro Dimas Ramalho, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), em reconhecimento às suas ações pelo Estado e pelo município de São Carlos. A concessão do título atende ao Decreto Legislativo 973, de 19/12/2021, de autoria do vereador Lucão Fernandes, aprovado por unanimidade em plenário.

Para o presidente do SAAE, a homenagem e o título ao Conselheiro Dimas Ramalho são uma forma de reconhecer e, ao mesmo tempo, agradecer ao Conselheiro por suas iniciativas que ajudam SP e seus municípios. “Parabenizo a Câmara e a todos os vereadores, na pessoa do vereador Lucão Fernandes. Fiz questão de estar presente para dar meu abraço e também dizer muito obrigado ao Conselheiro por todo o trabalho que ele já fez, faz e, com certeza continuará fazendo. Com absoluta confiança, São Carlos, com este ato, revela sua gratidão e respeito a Dimas Ramalho”, frisou o Engenheiro Mariel Olmo.

CARREIRA

Dimas Eduardo Ramalho nasceu em Taquaritinga em 13 de agosto de 1954. Atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, presidiu a instituição nos anos de 2016 e 2022. Antes disso, foi por três mandatos deputado federal pelo PPS (2003-2012) e outros três de deputado estadual pelo PMDB (1992-2002), sendo Araraquara o seu domicílio eleitoral. Também teve experiências de gestão no Poder Executivo do Estado e do município de São Paulo. Formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP), Dimas Ramalho foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ingressou na carreira de promotor de Justiça em 1980 e tornou-se Procurador de Justiça em 1994. No âmbito acadêmico, é coordenador dos cursos de pós-graduação latu sensu em Direito da Uninove (Universidade Nove de Julho). É casado com Andrea Ramalho, com quem tem dois filhos, Horácio Ramalho Neto e Marcelo.

