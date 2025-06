Guerreiro anuncia perda do mandato de vereador

Compartilhar no facebook

Leandro Guerreiro - Crédito: divulgação

Durante uma live em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (12), o vereador Leandro anunciou que perderá o mandato após uma condenação judicial transitada em julgado. Segundo ele, o motivo foi um erro no prazo de recurso cometido por sua advogada em um processo relacionado a caricaturas publicadas em 2022, consideradas ofensivas por adversários políticos.

Leandro afirmou que enfrentou 40 processos ao longo de sua trajetória política, tendo resolvido 38. No entanto, em um dos dois restantes, a defesa perdeu o prazo para recorrer. “Infelizmente a minha advogada se confundiu no prazo. Era até o dia 28 de março, mas ela apresentou no dia 31. Contou sábado e domingo, achando que tinha folga, mas não tinha”, explicou.

Com a sentença transitada em julgado, o parlamentar informou que não cabe mais recurso e, conforme a legislação, seu mandato será encerrado automaticamente após notificação oficial à Câmara Municipal. Ele destacou que não se trata de cassação por parte dos vereadores, mas sim de cumprimento de uma decisão judicial.

O vereador foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão e 4 meses de detenção, além de multa entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Ele afirmou que pretende cumprir a pena, inclusive em regime fechado, se for o caso. “Se tiver que dormir na cadeia, trabalhar de dia e dormir à noite, a gente vai. Não tem problema.”

Leandro disse que o processo teve origem em charges e caricaturas que produziu em 2022, as quais foram consideradas caluniosas, difamatórias e injuriosas pela Justiça. “A polícia veio na minha casa, pegou meus desenhos, meu computador, meu celular, investigaram tudo. Não encontraram nada que me envergonhasse. O meu crime foi desenhar políticos.”

Durante a transmissão, ele reforçou que continuará exercendo o mandato até que a Câmara seja notificada oficialmente. O suplente Moisés Lazarini deverá assumir o cargo. “Ele é uma pessoa boa, também evangélico, com pautas cristãs.”

Por fim, Leandro agradeceu aos eleitores e reafirmou sua inocência quanto a qualquer tipo de corrupção. “Não estou perdendo o mandato por desvio de dinheiro, tráfico, pornografia, nada disso. Estou saindo por um erro de prazos. A vida segue, sigo em paz e com fé. E se for da vontade de Deus, estarei na disputa novamente em 2028.”

