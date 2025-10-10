JULIO CESAR: "Sem deputados, São Carlos não está só parada no tempo, está andando para trás"

Julio Cesar participou do SCA Entrevista -

O vereador Julio Cesar (PL) reforçou, nesta sexta-feira (10), sua decisão de ser pré-candidato a deputado estadual. Segundo ele, o principal objetivo é fazer com que São Carlos volte a ter representação nos legislativos estadual e federal, recolocando o município na rota do desenvolvimento econômico. De acordo com o parlamentar, sem força representativa, a cidade hoje não tem influência política suficiente para pressionar secretários de Estado, ministros, o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Julio Cesar cita exemplos práticos: “As UPAs de São Carlos são todas do modelo 1, ou seja, as mais simples. Não temos, nelas, uma série de profissionais médicos e um ambulatório mais equipado, como ocorre em cidades maiores. No caso do AME, é a mesma situação. Outras cidades menores têm o AME Mais. Assim, sem a representatividade necessária, ficamos patinando e dependendo da boa vontade das autoridades. Não temos uma voz para gritar por nós, para lutar por São Carlos, independentemente de partidos ou ideologias”, destaca.

O parlamentar lembra que a cidade não elege um deputado estadual há 24 anos. Enquanto isso, segundo ele, Araraquara — que elegeu duas deputadas estaduais — vem superando São Carlos em diversos aspectos. “São Carlos recebeu, nos últimos dez anos, apenas duas empresas de grande porte: a Xmobots e a Serasa Experian. Enquanto isso, Araraquara recebeu Hyundai Rotem, Ambev, Randon e várias outras empresas. Os investimentos aqui somam cerca de R$ 800 milhões; lá, foram mais de R$ 3 bilhões.”

Outro ponto destacado por Julio Cesar é o Aeroporto Internacional Mário Pereira Lopes, que atualmente possui alfândega atendendo exclusivamente o centro de manutenção de aeronaves da LATAM. Ele explica que o local já conta com um porto seco e, com apoio do governo federal, poderá se tornar um aeroporto de cargas com exportação e importação, promovendo a geração de emprego e renda.

“Temos muitos programas sociais nas áreas da saúde, educação e empreendedorismo, tanto em São Paulo quanto em Brasília, que dependem de força política para serem implantados em São Carlos. Somente através da política poderemos melhorar a qualidade de vida da população.”

Ele ressalta ainda que conquistas como a USP e a UFSCar, as duas unidades da EMBRAPA e empresas como a Volkswagen e a própria TAM, na época, só vieram quando a cidade tinha um, dois ou até mais deputados lutando por ela.

“O problema é que boa parte do nosso eleitorado vota em candidatos de outras regiões, figuras famosas e pessoas que, após eleitas, se esquecem de São Carlos e só retornam depois de quatro anos para buscar votos novamente. Apenas cerca de 25% dos votos foram destinados a candidatos de São Carlos — ou seja, apenas um quarto. É muito pouco. É totalmente diferente de alguém como eu, que mora na cidade, que vai à padaria, ao supermercado, que vive aqui. Sou defensor do voto distrital, que aproxima o eleito do eleitor”, conclui o vereador.

