Bruno Zanchetta reivindica duplicação da Rodovia SP-215

SP-215 -

O vereador Bruno Zanchetta (REPUBLICANOS) usou a tribuna da Câmara Municipal na tarde desta terça-feira, 5 de maio, para defender a duplicação da Rodovia SP-215, principalmente nos 11 quilômetros entre São Carlos e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia.

De acordo com Zanchetta, o trecho tem sido palco de vários acidentes com vítimas, muitas delas fatais. “De acordo com um levantamento que realizamos, entre janeiro de 2025 e hoje, pelo menos 10 pessoas morreram após ocorrências registradas neste trecho da rodovia”, destacou.

Zanchetta informou que está promovendo um abaixo-assinado que já conta com mais de 600 assinaturas. “Vamos realizar uma audiência pública para debatermos este importante tema com a sociedade são-carlense”, anunciou.

O vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, esteve, no dia 15 de dezembro do ano passado, acompanhado do assessor do prefeito, João Muller, em reuniões articuladas pelo deputado estadual Ricardo Madalena (PL), presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa.

Na pauta, estiveram as obras da rodovia SP-215 (Luís Augusto de Oliveira), com foco em duplicações, novos dispositivos viários e melhorias essenciais para a mobilidade urbana e regional. Segundo Roselei Françoso, o deputado Ricardo Madalena tem sido um aliado importante nas demandas relacionadas às rodovias da cidade.

Durante o encontro, Roselei também destacou a receptividade do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. “Ele tem sido muito acolhedor ao município de São Carlos no que diz respeito às intervenções que vêm ocorrendo na nossa rodovia. Ele cuida das concessões e tem dialogado muito com o município na perspectiva de atender às nossas demandas”, disse.

A duplicação de cerca de 15 quilômetros da SP-215, no trecho entre São Carlos e Descalvado, também está entre as prioridades. “Ali há a necessidade de alguns acessos, como o caso do acesso ao Itaipu, às proximidades da Siltomac e também do trevo do Cidade Aracy. Solicitamos a duplicação para garantir melhorias nesses acessos”, detalhou.

“Foi uma reunião produtiva, é a quinta que realizamos. Já existe um técnico responsável para fazer as correções necessárias nos projetos e acredito que, elaborando essas correções, teremos resultados muito positivos no que diz respeito à autorização do Estado para garantir esses pedidos”, concluiu.

A SP-215 é uma rodovia transversal do estado de São Paulo, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e pelas concessionárias Renovias e Intervias.

Denominações

Recebe as seguintes denominações em seu trajeto:

Nome: Januário Mantelli Neto, Deputado, Rodovia; De – até: SP-342 – São Roque da Fartura

Nome: João Batista de Souza Andrade, Rodovia; De – até: São Roque da Fartura – Vargem Grande do Sul

Nome: Hélio Moreira Salles, Rodovia; De – até: Vargem Grande do Sul – Casa Branca

Nome: Vicente Botta, Deputado, Rodovia; De – até: Casa Branca – Porto Ferreira – Descalvado

Nome: Paulo Lauro, Doutor, Rodovia; De – até: Descalvado (divisa oeste) – SP-310 (São Carlos)

Nome: Luís Augusto de Oliveira, Rodovia; De – até: SP-310 (São Carlos) – Ribeirão Bonito – Dourado – SP-255

Descrição

Principais pontos de passagem: SP-342 (Cascata) – Vargem Grande do Sul – Porto Ferreira – São Carlos – SP-255

Características

Extensão

Km inicial: 0,000

Km final: 209,900

Localidades atendidas: Águas da Prata, Ponto da Cascata, São Roque da Fartura, Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Porto Ferreira, Descalvado, São Carlos, Bela Vista são-carlense, Ribeirão Bonito e Dourado.

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