Guerreiro defende projeto de Netto e ataca governos petistas

Na tarde desta terça-feira, 18 de fevereiro, dentro do clima de polêmicas durante a votação de seis projetos de lei da Prefeitura Municipal, o vereador Leandro Guerreiro (PL) tomou a defesa do prefeito e atacou os governos petistas.

De acordo com Guerreiro, o PT teria criado em 2004, durante o primeiro mandato do prefeito Newton Lima, 398 cargos em comissão e 132 funções gratificadas. Em 2008, no último ano do segundo mandato, Newton, segundo o liberal, teria implantado mais 451 cargos em comissão e mais 261 funções gratificadas.

Ainda de acordo com o vereador da base aliada, em 2010, a Câmara Municipal da época aprovou novo projeto de lei, desta vez do prefeito Oswaldo Barba (PT) cirando 455 cargos de confiança e 261 funções gratificadas.

Assim, de acordo com os números apresentados por Guerreiro, o PT teria criado 1.958 cargos ao longo de 12 anos de governo, entre 2001 e 2012. “A petezada não está fácil não. Eu falei que era para se preparem melhor sessão passada. Vão apanhar mais um pouco para ver se na semana que vem, eles vêm melhor. Vamos por cada um no seu lugar. O inchaço começou em 2004. Quando tinha 398 cargos criados. O PT é especialista em inchar a máquina pública. Eles são especialistas em criar carguinhos. Aí, quando é o outro governo criam adjetivos para diminuir”, ataca o vereador.

