1º.Secretário da Mesa Diretora, vereador Bruno Zancheta projeta “Legislativo moderno, propositivo e protagonista”

ereador Bruno Zancheta, 1º.Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal no biênio 2023-2024 -

O vereador Bruno Zancheta (PL), 1º. Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, afirmou que o propósito do colegiado é atuar junto com os todos os vereadores para avançar em ações voltadas a modernizar a Câmara e aproximá-la da população, pautando temas de interesse da coletividade: “A junção de forças, unindo os mais jovens com os mais experientes será muito benéfica para atuarmos com coragem e equilíbrio, objetivando um legislativo moderno, propositivo e protagonista”.

Segundo ele, o caráter propositivo da gestão já se esboça na formação de comissões de trabalho, logo no início da gestão, para tratar de temas como modernização, informatização, nova sede, escola legislativa, parlamento jovem, digitalização do acervo, projeto Câmara sem Papel e ação ecológica e sustentável.

Parlamentar mais jovem da atual Legislatura, Bruno Zancheta ressalta que seu trabalho, além de cumprir a tarefa institucional de fazer leis e fiscalizar o Executivo, envolve o apoio a temas como a defesa da causa animal, do meio ambiente e segurança pública. “Presidi com muito orgulho e honra a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e tivemos avanços neste biênio”, destacou. “A cidade foi contemplada com a conquista de duas Vans adaptadas e acessíveis, depois de reunião da Comissão – integrada também pelos vereadores Bira e Robertinho Mori - com a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Amariluz Garcia Ferreira”.

Citou que a Comissão pautou temas inéditos e discutiu propostas importantes relacionados a uma área que tem muito a avançar na cidade. Ainda no período, o vereador integrou a Comissão de Educação e, como professor, visitou escolas e ouviu demandas de professores, diretores e comunidade. “Nosso papel é projetar a educação para o futuro, como também trabalhar para melhorar a estrutura de outra área fundamental, a saúde pública”, disse.

Nessa primeira etapa do mandato, relatou que conseguiu a liberação de recursos da ordem de mais de meio milhão de reais para a rede de saúde municipal. Uma ambulância foi destinada ao SAMU com recursos enviados pelo deputado Luís Carlos Motta e entre as ações do parlamentar, enfatizou sua participação na CPI da Saúde, que encaminhou relatório ao Ministério Público.

Bruno informou que procura acompanhar o dia-a-dia das unidades de saúde e verificar seus problemas para buscar soluções junto ao Executivo.

Sua intenção na segunda etapa do mandato é continuar atuando em várias frentes e fazer um trabalho propositivo para alcançar resultados que atendam às demandas da população, além de buscar recursos extraorçamentários para que a cidade possa se desenvolver. “Busco sempre preservar a independência do mandato, o que traz responsabilidade e também credibilidade na realização do trabalho”.

Bruno enfatiza que a Mesa Diretora da Câmara e o parlamento como um todo devem “olhar para os mais vulneráveis, a população que mais necessita da atenção do poder público”. O vereador, que já foi assessor parlamentar, defende que um representante do povo deve “trabalhar muito, ouvir muito e dormir pouco”. Ele agradeceu a confiança dos vereadores por sua escolha para exercer a 1ª.Secretaria do Legislativo, e à população que lhe deu a “oportunidade de realizar um sonho que está só começando”.

“Temos muitos desafios pela frente e isso me deixa animado e entusiasmado. Estou pronto para esse desafio na minha vida. Serão dois anos de muito trabalho em que vou me empenhar e dar o melhor que há em mim para fazer a diferença”, concluiu.

Bruno Zancheta é são-carlense, cientista político, cientista social e antropólogo pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). Eleito vereador em sua primeira eleição com 1066 votos, é o parlamentar mais jovem desta legislatura e um dos mais jovens da história de São Carlos. Graduando em História pela UNIP- Universidade Paulista, foi assessor parlamentar do ex-vereador Julio Cesar. É professor efetivo da Rede Estadual de Ensino, colunista de sites e publicações locais e idealizador da ação social “Unidos Somos Fortes”.

Leia Também