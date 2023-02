Campineiro enganado na compra de veículo encontra "ex-carro" em São Carlos

PT Cruiser de Campineiro teria sido adquirido de boa fé por São-Carlense - Crédito: Maycon Maximino

Um morador da cidade de Campinas procurou a Polícia Militar de São Carlos nesta quarta-feira (16) se queixando que havia caído em um possível golpe e que seu veículo envolvido em uma transação estaria na cidade.

Segundo consta em boletim de ocorrência registrado no plantão policial da Central de Polícia Judiciária, o campineiro se interessou um por Jeep Renegade que viu na internet e que estava sendo vendido na cidade de Limeira/SP.

Ele foi ao encontro do vendedor e fechou negócio, dando seu Chrysler PT Cruiser no negócio. Ao retornar para Campinas, passou a correr atrás de transferir o Jeep Renegade para o seu nome, quando descobriu através de vistoria cautelar que o carro estava com indícios de adulteração e seria produto de roubo.

A partir dai a vítima passou a vascular a internet e encontrou seu Chrysler PT Cruiser anunciado para venda em São Carlos. Ele se passou por comprador e veio até a cidade ver o carro, quando constatou ser realmente seu veículo.

A Polícia Militar foi acionada e o dono atual do Chrysler PT Cruiser declarou que comprou o carro de boa fé.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o Jeep Renegade com queixa de roubo acabou apreendido e o atual dono do Chrysler PT Cruiser permaneceu com o carro como fiel depositário até que o caso seja esclarecido.

Leia Também