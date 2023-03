Vídeo mostra jovens brigando em frente a escola em São Carlos

Crédito: reprodução

Um vídeo recebido pela redação do São Carlos Agora mostra duas adolescentes brigando na frente da escola estadual João Jorge Marmato, no bairro Castelo Branco. O fato ocorreu no final da manhã de ontem (16).

Segundo informações, uma das envolvidas veio de outra escola para tirar satisfações com a desafeta, quando se pegaram. No vídeo é possível ouvir vários motoristas buzinando e a troca de xingamentos entre as duas, enquanto que outros jovens apenas assistem e gravam as cenas com celulares.

A briga só termina quando uma mulher resolve intervir. Os motivos são desconhecidos.

