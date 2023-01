Vídeo mostra ação de quadrilha durante assalto em residência no Jardim Hikare

Crédito: reprodução

Um vídeo recebido pela redação do SCA mostra a ação de quatro bandidos que assaltaram uma casa na noite de ontem (25), no Jardim Hikare. As imagens são do circuito interno do imóvel.

Os assaltantes renderam um homem de 62 anos quando se aprontava para sair de sua moradia. Posteriormente a esposa de 54 anos também foi feita refém na sala.

Os bandidos levaram o Ônix cinza placas FUL-4411 e o Prisma preto placas GHV-6884, além de 3 TVs, monitor, impressora, micro-ondas e joias.

A Polícia Militar foi acionada e com as características dos bandidos, abordou um adolescente de 16 anos, que teria sido reconhecido com um dos autores. Na casa dele não havia armas e nem objetos roubados. Porém ele teria confessado o crime aos PMS.

