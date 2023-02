Van pega fogo no bairro Jardim Itamarati

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta terça-feira (14) para combater um incêndio que atingiu uma van na rua Cidade de Shibata, bairro Jardim Itamarati, em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, ontem, a van havia apresentado problemas mecânicos e foi realizada a troca da bateria. Hoje, o proprietário fez uma viagem e ao chegar em casa após o longo dia de trabalho percebeu que houve uma explosão no momento em que entrava com o veículo na garagem.

Em seguida o fogo começou e se alastrou rapidamente. Apesar da chegada rápida dos bombeiros, a van ficou parcialmente destruída.

Não houve feridos.

