Crédito: divulgação

Três bandidos, sendo um deles armado, roubaram o Hyundai/HB20, placas FOM2659, no final da noite de ontem (6), na rua Bahia, no Jardim Pacaembu.

A vítima foi rendida pelos bandidos que se evadiram o carro sentido ao CDHU da Vila Isabel.

Após diligências, a Polícia Militar conseguiu localizar o carro abandonado no cruzamento da avenida Papa Paulo VI e rua Nações Unidas, no Jardim Cruzeiro do Sul. O veículo estava intacto. Apenas a chave foi levada.

Nenhum suspeito foi preso.

