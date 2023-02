Trio é detido por tráfico durante a operação "Impacto"

Crédito: Maycon Maximino

Três jovens de 20, 24 e 25 anos foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas, nesta sexta-feira (24), no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Policiais militares da ROCAM e da Força Tática realizavam a operação "Impacto", com o objetivo de inibir os crimes de roubo, furto e tráfico nos locais onde é realizada. As equipes dirigiram-se a uma praça conhecida como ponto de tráfico, onde avistaram os três jovens em atitude suspeita, que dispersaram-se quando perceberam a aproximação deles.

O trio foi abordado em pontos diferentes da praça e com o jovem de 20 anos foi encontrado dinheiro, maconha, crack e cocaína. Com o de 24 anos foi localizada a chave de um carro, uma maquininha de cartões, crack, 165 pinos de cocaína e dinheiro. Já com o de 25 anos, que seria o "gerente" do tráfico, havia apenas dinheiro.

Os acusados foram detidos, conduzidos ao CPJ e presos por tráfico de drogas.

