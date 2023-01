Trio é detido após roubo de carro no Boa Vista

SIGA O SCA NO

O carro roubado foi recuperado pela PM após prisão de três suspeitos - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram na manhã desta segunda-feira, 9, um trio acusado de praticar um roubo por volta das 23h30 deste domingo, 8, no cruzamento da rua Desembargador Júlio de Faria com a Avenida Henrique Gregori, no Boa Vista.

A vítima disse que ao parar no cruzamento onde há sinalização eletrônica, foi abordado por uma quadrilha. Dois criminosos estavam armados e após rendê-lo, se apoderaram de um iphone, carteira com documentos e R$ 500 e fugiram no carro da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e em diligências nesta segunda, avistou o veículo na rua Pernambuco com três suspeitos no interior. O motorista ao ver a viatura, bateu o carro em um muro e tentou a fuga, porém ambos foram abordados com auxílio de outras equipes da PM e constatado que seriam dois irmãos (19 e 15 anos), além de um terceiro envolvido que teria participado do crime. O quarto comparsa, que estava em um bar nas proximidades, conseguiu fugir.

No interior do veículo havia um RG, um celular e uma arma falsa. Com cada um dos suspeitos, R$ 100. Os três foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial.

