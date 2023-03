Três homens morrem baleados no Centro de São Carlos

Movimentação policial no local - Crédito: Maycon Maximino

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na noite deste sábado (25) após um homem ter efetuado vários disparos em um evento que ocorria, na região central de São Carlos.

Segundo as primeiras informações, um homem se envolveu em uma briga na festa que ocorria no cruzamento das ruas Dona Alexandrina e São Sebastião, no Centro de São Carlos. Ele foi colocado para fora, foi embora, mas retornou armado e efetuou vários disparos contra quem o retirou do local.

Dois homens morreram antes da chegada do socorro e um foi encaminhado pelo Samu até a Santa Casa. Uma mulher também foi atingida, mas foi socorrida por populares.

A Polícia Militar foi acionada para atender inicialmente a ocorrência de desinteligência, quando os policiais que haviam acabado de chegar ao local escutaram os disparos e avistaram o autor dos tiros armado. Ele foi alvejado e também morreu no local.

A reportagem do SCA está no local. Mais informações a qualquer momento.

