Tentativa de golpe em clínica veterinária movimenta Samu, Polícia Militar e Guarda Municipal

Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa de golpe fez com que socorristas da USA do Samu, Polícia Militar e Guarda Municipal fossem até uma clínica veterinária estabelecida na rua 7 de Setembro, na Vila Nery. Informações davam conta que teria uma pessoa baleada no prédio.

Com o intuito de tentar buscar a veracidade das informações, já que uma pessoa teria acionado a emergência, afirmando que uma pessoa corria risco de morte na clínica em questão, as autoridades policiais e socorristas atenderam a ocorrência.

Porém, ao chegar no local, notaram que pessoas chegaram a entrar em contato com o estabelecimento comercial dizendo que iria levar uma pessoa, fato que teria sido negado pelo estabelecimento. Entretanto a denúncia foi passada para policiais, para a GM e para o Samu que foram até o prédio sem necessidade.

