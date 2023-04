Taxista é acusado de agredir passageiro com cassetete

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de agressão foi registrado por volta das 6h de sábado, 1, em São Carlos, quando um taxista é acusado de agredir com um cassetete um cliente de 18 anos.

A vítima foi até a CPJ e narrou sua versão: estaria em uma festa e ao sair, foi para sua casa, no Jardim Santa Paula, de táxi. A corrida custou R$ 25. No momento do pagamento seu cartão foi recusado. Então teria dado R$ 14 em dinheiro e R$ 2 feito via PIX. A vítima disse que pediu ao taxista seus dados e que seu pai passaria o restante da dívida. A partir daí o taxista teria se alterado e com um cassetete, passou a agredir o cliente. Um amigo teria presenciado e feito vídeos.

