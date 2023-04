Suspeito é detido pela GM durante tentativa de furto em São Carlos

SIGA O SCA NO

A arma de fogo que estava com o suspeito e foi detido pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 28 anos foi detido por volta das 20h50 desta terça-feira, 4, acusado de tentar furtar uma casa na rua Cid Silva Cesar, no Jardim Santa Felícia.

Guardas municipais da equipe GAM (Grupamento de Apoio Motorizado) foram informados via rádio, após um vizinho da vítima escutar barulho que vinha da moradia. No local constataram uma porta arrombada e barulho que vinha do interior da casa.

Após cerco no quarteirão e com auxílio de uma escada telescópica, o GAM entrou na casa e durante averiguação localizaram o suspeito em um dos quartos.

Ao ver os GMs, se rendeu e disse que em sua cintura na parte de trás, havia um revólver. Em seguida foi ordenado que deitasse no chão para ser efetuado a detenção. Posteriormente foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por furto e porte de arma de fogo e recolhido ao centro de triagem.

