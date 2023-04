Suspeito é detido durante furto de fiação de casa no Aracy

A fiação que seria furtada da moradia - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 43 anos foi detido por volta das 5h30 desta quarta-feira, 5, acusado de furtar fiação de uma casa na rua Francisco Cereda, no Cidade Aracy.

No terreno há duas casas. A que está no fundo do terreno está vazia e o acusado teria entrado no forro para se apoderar da fiação. O vizinho que mora na casa da frente ouviu barulho e comunicou o proprietário da casa que acionou a Polícia Militar e a Guarda Municipal.

O suspeito foi flagrado no forro e resistiu à prisão. Após ser detido, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

