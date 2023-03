Suspeito de envolvimento em roubo de caminhonete é detido pela Força Tática com carro furtado

SIGA O SCA NO

Uno teria sido furtado em Itirapina -

Policiais militares da Força Tática durante diligências na noite desta terça-feira, 28, pelo Jardim Gonzaga, na tentativa de localizar uma Triton branca produto de roubo e que um Fiat azul, teria prestado apoio, localizaram o veículo com três suspeitos no seu interior entrando em uma residência na Travessa 8 do bairro.

Foi feita a abordagem e em busca preliminar nada foi localizado. Após consulta, o veículo constou como produto de furto em Itirapina.

Indagados, um dos suspeitos disse que teria participado do roubo, porém não sabia informar onde estava a caminhonete.

O trio foi encaminhado à CPJ com o Uno furtado que ficou apreendido. A vítima do roubo compareceu e reconheceu um dos suspeitos como sendo um dos autores que praticou o delito.

