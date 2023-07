Suspeito de comandar tráfico de drogas em Ibaté e Ribeirão Bonito é preso por policiais da Dise

SIGA O SCA NO

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) iniciou investigações visando o combate especializado ao crime de tráfico de drogas nos municípios de Ibaté e Ribeirão Bonito.

Após um período de investigação, a equipe da delegacia identificou um suspeito de 30 anos, como sendo um dos possíveis responsáveis pelo comércio de entorpecentes nas duas cidades e que estaria foragido do sistema penitenciário desde o mês de setembro de 2022, após ser beneficiado por saída temporária.

Com o intuito de concluir as investigações, foi solicitado junto ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão na casa onde o acusado reside e que foi cumprido nesta quarta-feira, 5. Na residência foram localizadas porções de maconha, dinheiro, celulares e uma munição de revólver. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição de arma de fogo. Posteriormente foi encaminhado à Dise e após as deliberações de praxe, recolhido ao centro de triagem.

