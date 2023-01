Serial Killer do Aracy participa de mais uma audiência no fórum criminal

SIGA O SCA NO

Baloo confessou a morte de três pessoas: mas tinha em mente matar outras oito - Crédito: arquivo pessoal

Na tarde desta terça-feira (17), Aelson de Almeida Ribeiro, 42, o “Baloo”, foi ouvido pela segunda vez sobre acusação de ter matado e enterrado três pessoas no quintal de casa no ano passado, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

O delegado titular da DIG/São Carlos, João Fernando Baptista esteve na audiência de instrução e julgamento, onde falou sobre as investigações e da prisão de “Baloo”.

Segundo os investigadores, o acusado confessou que tinha intenção de matar mais oito pessoas, mas seus planos foram frustrados pela DIG que o prendeu antes.

Os corpos encontrados no quintal de “Baloo” eram do desempregado Luiz Fernando Pereira Luna, 24, Ariane Maia Valéria, 26, e Rita de Oliveira Silva, 45.

Segundo o SCA apurou, a defesa de Aelson, ao final desta segunda audiência solicitou junto a Justiça Criminal um exame específico de “sanidade mental” ”, para averiguar se ele sofre de algum distúrbio.

