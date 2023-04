São Carlos Agora ajuda a recuperar carro roubado de taxista

Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Polícia Taxista tem o carro roubado após aceitar corrida no terminal rodoviário de São Carlos

Após reportagem publicada no São Carlos Agora, uma pessoa entrou em contato com a reportagem e informou que o Nissan Versa roubado de um taxista na noite de ontem estava abandonado em uma mata, perto do Salesianos, no São Carlos 8.

A vítima foi informada sobre a localização do veículo, foi até o local e recuperou o carro que estava com a chave no contato. Em seguida se dirigiu até o plantão policial para dar baixa na queixa de roubo.

O crime

O taxista foi assaltado por dois bandidos na noite desta quinta-feira (6) após aceitar uma corrida no terminal rodoviário de São Carlos.

Na região do Santa Felícia, os criminosos que estavam armados com um revólver anunciaram o assalto e fugiram levando um Nissan Versa preto.

A Polícia Militar foi acionada e na rua Teotônio Vilela, Jardim Tangará, se deparou com o veículo. Houve perseguição e os criminosos conseguiram escapar.

A arma que pode ter sido usada no crime foi localizada em uma calçada e apreendida.

Leia Também