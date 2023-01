SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma adolescente de 17 anos foi detido pela equipe ROCAM da Polícia Militar na tarde desta terça-feira (24) após ser flagrado com drogas no cruzamento das ruas José Geraldo Machado e Jaime Bruno, no Antenor Garcia.

O infrator estava em atitude suspeita quando foi abordado pelos PMs. Com ele havia drogas e dinheiro.

O garoto foi conduzido até a CPJ, onde foi ouvido e posteriormente liberado a um responsável.

