ROCAM flagra adolescente com moto de origem suspeita no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi detido na noite de ontem (1) após ter sido flagrado pela ROCAM com uma moto de origem suspeita. A abordagem ocorreu no cruzamento da avenida Santa Madre Cabrini com a Papa Paulo Sexto, Jardim Cruzeiro do Sul.

Os policiais avistaram o garoto empurrando a moto e decidiram fazer a abordagem. O suspeito disse aos policiais que havia trocado o veículo por um Iphone.

A motocicleta estava sem a placa, com o chassi suprimido e o motor pertence a outra moto.

O adolescente foi apresentado no plantão da CPJ e liberado em seguida. A moto foi recolhida e vai passar por perícia.

