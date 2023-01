Quatro mulheres ficam feridas em capotamento na Vila Costa do Sol

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Quatro mulheres ficaram feridas em um capotamento na madrugada deste sábado (21), no bairro Vila Costa do Sol.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h50, no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Capitão Alberto Mendes Junior.

O motorista do Uno perdeu o controle da direção, atingiu a grade de um posto de combustíveis e capotou. Ele não foi encontrado no local.

As quatro passageiras foram socorridas com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhadas até a Santa Casa.

A Polícia Militar enviou uma viatura para atender a ocorrência.

